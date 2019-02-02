В Петрозаводске установят 11 новых светофоров

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" самые проблемные участки дорог города будут оборудованы светофорными объектами, сообщили в Петросовете.

"К сожалению, многие водители зачастую не соблюдают требования ПДД и скоростного режима на нерегулируемых перекрестках. Поэтому при разработке комплексной программы "Безопасный Петрозаводск" совместно с депутатами Петросовета мы стараемся ориентироваться на оборудование именно светофорных объектов на проблемных участках, чтобы увеличить их количество в городе, - подчеркнула Юлия Мизинкова. - Если в прошлом году мы оборудовали светофорами три опасных перекрестка, то в 2019 году план минимум – 11 светофорных объектов. Три новых светофора появятся с привлечением средств федерального нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" и еще 8 светофоров установим по федеральной программе организации дорожного движения. Это заметный прогресс для Петрозаводска, учитывая, что долгие годы по данному направлению делалось очень мало".

Члены постоянной комиссии по образованию высказали свои предложения о том, где в Петрозаводске необходимо организовать светофоры и "зебры". Депутат Петросовета от фракции "ЛДПР" Елизавета Васильева и председатель комиссии Сергей Воробьев напомнили о необходимости организовать пешеходный переход на улице Муезерской, где сегодня строятся новые жилые комплексы, а рядом находится Карельский кадетский корпус. Отметим, на эту проблему ранее указывали и родители воспитанников образовательного учреждения, обратившиеся в официальную группу программы "Безопасный Петрозаводск" в соцсети в "ВКонтакте".

Руководитель комитета ЖКХ напомнила, что на ул. Муезерской отсутствуют тротуары, что по нормативным требованиям является серьезным препятствием для установки перехода или светофоров. Но ситуация находится на постоянном контроле: сегодня администрация проводит переговоры с застройщиком микрорайона об оборудовании тротуара на участке вдоль новых домов, что в дальнейшем позволит организовать безопасное движение пешеходов через улицу.

Депутат-коммунист Галина Васильева предложила включить в программу "Безопасный Петрозаводск" установку светофоров на аварийно-опасном переходе через ул. Ровио.

Юлия Мизинкова сообщила, что по многочисленным заявкам граждан установка автоматического регулировщика здесь уже предусмотрена. Член комиссии по образованию Анна Васильева (фракция "ЛДПР") попросила специалистов комитета ЖКХ проанализировать целесообразность установки светофора на пересечении ул. Мурманская – Советская, который пересекают многие студенты Техникума городского хозяйства.

Что депутаты Петросовета решили с обустройством пляжа в Песках и какие шесть лестниц будут отремонтированы в городе, читайте здесь.