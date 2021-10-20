В Петрозаводске установят 39 каменных площадок для мусора

До конца года современные конструкции закрытого типа для сбора твердых бытовых отходов появятся на 39 городских территориях, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уже сейчас ООО «СМС» монтирует 18 каменных построек.

У домов № 16Б на Ведлозерской улице, № 16 на Краснофлотской улице, № 21 на улице Лисицыной, № 27 на Лесном проспекте, № 7 и № 11 на Мичуринской улице, № 40 на Октябрьском проспекте и № 3 на улице Софьи Ковалевской возводят стены будущих конструкций. У домов № 51 и № 62 на проспекте Александра Невского, № 27 на Гвардейской улице, № 55А на улице Калинина, № 20 на проспекте Карла Маркса, № 1 и № 35 на проспекте Ленина, № 31 на улице Пархоменко, № 8 на улице Попова и № 19 на Пробной улице подготовлены фундаменты.

Ещё 21 площадку оборудуют конструкциями из древесно-полимерных композитных панелей. Первая их партия уже изготовлена и в ближайшее время также будет установлена в разных районах города.

Напомним, в прошлом году в Петрозаводске установили и ввели в эксплуатацию 13 каменных контейнерных площадок.