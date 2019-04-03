В Петрозаводске установят новые светофоры

Установка новых светофоров запланирована в рамках реализации Нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Светофоры установят на пересечении улиц Чкалова и Чапаева, Анохина и Максима Горького, Сыктывкарской и Лесного проспекта. Окончательный список улиц, формировавшийся с учетом обращений горожан и предписаний надзорных органов, находится на согласовании, сообщается в паблике "Дороги Республики Карелия".

Работы городские власти планируют начать как только позволят погодные условия.