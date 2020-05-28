В Петрозаводске устроили крестный ход во время карантина (ФОТО)

Крестный ход устроили после божественной литургии в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, которою отслужил митрополит Константин.

Как сообщается на сайте карельской епархии, 28 мая в праздник Вознесения Господня митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил литургию в Крестовоздвиженском соборе.

"В конце богослужения состоялся водосвятный молебен и праздничный крестный ход с кроплением святой водой", - отметили в пресс-службе епархии.

Ранее "Столица на Онего" писала, что богослужения в храмах Карельской митрополии РПЦ проходят без масок и социального дистанцирования.