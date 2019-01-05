В Петрозаводске увеличилась родительская плата за детские сады

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырос с 1 января 2019 года.

Это следует из постановления, подписанного главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник.

Подробнее о новых ценах – в материале "Вестей Карелии".