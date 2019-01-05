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Новости. Общество
14:56, 05 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске увеличилась родительская плата за детские сады

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Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырос с 1 января 2019 года.

Это следует из постановления, подписанного главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник.

Подробнее о новых ценах – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-01-05 17:27:25
Ряд граждан России обратились к Путину о законодательном уменьшении срока беременности женщин России до 7 месяцев. Вот выдержки из нее:
Мы, граждане Российской Федерации, требуем от правительства поставить отечественной медицине срочную задачу снизить срок беременности российских женщин с 9 месяцев до 7. Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, министерству здравоохранения с требованием к власти и российским ученым и врачам разработать безвредный способ уменьшить сроки беременности до 7 месяцев, что позволит кратно увеличить население страны и справиться с проблемами демографии.

Эта совершено абсурдная петиция появилась, как ответ на абсурдное и лживое обоснование правительства Путина об увеличении срока выхода россиян на пенсию, которое нахрапом и против желания граждан России было срочно принято и подписано всеми ветвями власти РФ в 2018 году.

Особо доставляют комментарии к этой петиции.
однозначно
2019-01-05 16:28:10
Процесс размножения требует со стороны участников определенных финансовых затрат.
Гость
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