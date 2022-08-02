В Петрозаводске уволенный из полиции оперуполномоченный через суд восстановился на работе

В столице Карелии старший оперуполномоченный полиции в суде оспорил свое увольнение и восстановился на службе.

В четверг, 11 августа, Петрозаводский городской суд удовлетворил иск петрозаводского полицейского, который требовал восстановить его на службе после увольнения. Процесс вела судья горсуда Наталья Балицкая.



Известно, что сотрудник МВД был уволен из полиции после того, как в его справках о доходах и расходах были обнаружены несоответствия. Проверка установила, что полицейский якобы не перечислил объекты, которые были в пользовании его несовершеннолетнего ребенка.



По версии истца, он не должен был указывать объекты проживания ребенка, поскольку ему они неизвестны: ребенок проживает с экс-супругой. Уволенный полицейский требовал восстановить его на службе.



Суд решил признать незаконными приказы министра МВД по Карелии и восстановить полицейского в должности. Суд постановил взыскать с УМВД России по Петрозаводску сумму оплаты временного вынужденного прогула истца в размере более 178 тыс. рублей, а с МВД по Карелии - компенсацию морального вреда в сумме 15 тыс. рублей.