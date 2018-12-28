В Петрозаводске уже подготовили ледовые площадки для массовых катаний

Два городских катка уже готовы, ещё три будут залиты в ближайшее время, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В настоящее время работают ледовые площадки на территории стадиона "Юность" (пл. Кирова, 2) и ДЮСШ №6 (наб. Варкауса, 15а).

В ближайшее время планируется организация катков по следующим адресам: ул. Локомотивная, 49 (школа №35), пр. Комсомольский, 21а, (школа №34) и ул. Пархоменко, 48 (школа №11).