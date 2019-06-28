В Петрозаводске в День города не будет дождя

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О погоде на 29 июня рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер северный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +7, +9 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди.
Ветер северный умеренный, по юго-восточным районам местами порывы до сильного.
Ночью температура воздуха составит +5, +10 градусов, на севере похолодает до +2. Днем потеплеет до +14, +19 градусов.
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