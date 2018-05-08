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Новости. Политика
15:29, 08 Мая 2018

В Петрозаводске в День Победы памятник Ленину спрячут за огромным монитором

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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов заявил, что в Петрозаводске на День Победы 9 мая хотят спрятать от людей памятник Ленину.

На площади Ленина в Петрозаводске накануне празднования Дня Победы перед памятником вождю революции появилась высокая металлическая конструкцию, на которую организаторы 9 мая планируют установить монитор, где будут показывать кадры военных лет.

Депутат Законодательного собрания республики, лидер КПРФ Карелии Евгений Ульянов считает, что организаторы, устанавливая монитор перед памятником Ленину, таким образом хотят спрятать вождя революции от людей.

"Из-за монитора Ленина никто не будет видеть, - возмутился Евгений Ульянов, - а это человек, создавший государство и общество, которое победило во время Великой Отечественной войны".

В правительстве, наоборот, не видят в данной ситуации никакой проблемы и заверяют, что Ленин будет виден.

Ульянов отмечает, что скрыть образы советского прошлого пытаются не только в Петрозаводске.

"В Ульяновске, не посоветовавшись с населением, переименовали площадь Ленина, в Москве за баннером спрятали Мавзолей, - сказал лидер карельских коммунистов Ульянов, - повсеместно поднимают руку на святое советское прошлое, пытаясь вытравить его из памяти людей".

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