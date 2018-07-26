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Новости. Общество
08:55, 26 Июля 2018
фото: cepia.ru

В Петрозаводске в день "трех восьмерок" свадебного бума не будет

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В Петрозаводске 18 августа – в день "трех восьмерок" – свадьбу хотят сыграть 23 пары. Это средний показатель по количеству заявлений, подаваемых на субботу в летний период, отмечают в городском отделе ЗАГС.

Ранее стало известно, что 18 августа в Москве ожидается свадебный бум: расписаться в "красивую" дату, которая вдобавок выпала на субботу, изъявили желание более 1 тысячи пар.

В Петрозаводске, как выяснилось, свадебного бума 18.08.2018 не будет.

"В отдел ЗАГС города Петрозаводска на 18 августа 2018 года подано 23 заявления на государственную регистрацию заключения брака, из них через Единый портал государственных и муниципальных услуг, подача заявлений через который стала возможной с начала 2017 года, - 20 заявлений, и непосредственно при обращении в отдел ЗАГС – 3 заявления. Это средний показатель по количеству заявлений, подаваемых в отдел ЗАГС города Петрозаводска на субботу в летний период (в субботу регистрируется от 20 до 25 браков)", - рассказали "Столице на Онего" в городском отделе ЗАГС.

Примечательно, что "красивые" даты почти никогда не привлекали петрозаводчан и жителей районов республики, которые решили расписаться в карельской столице. Так, по данным отдела ЗАГС, 07.07.2017 было заключено 25 браков; 20.07.2007 – 18; 20.08.2008 – 17.

"Как исключение можно отметить так называемый "свадебный бум" 08.08.2008, когда на указанную дату было подано 40 заявлений, при этом на государственную регистрацию брака явилось только 36 пар", - заключили в ведомстве.

Добавим, что согласно статистике Карелиястата, пары в Карелии стали расписываться чуть реже. За 6 месяцев 2018-го заключено 1550 браков, годом ранее – 1621.

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