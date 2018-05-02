В Петрозаводске в День труда сгорела баня

В столице Карелии в праздничный день случился пожар в частной бане.

Первого мая в 18:49 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек и трех единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: г. ул. Онежской флотилии у д. 9. Об этом сообщает паблик «МЧС по республике Карелия».

В 20:09 пожар был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.