В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

В карельской столице спасатели ищут тело одного из местных жителей, утонувшего в карьере на Ключевой.

Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, в воскресенье трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них, 23-летний мужчина, не смог выплыть.

В 16.00 друзья обратились за помощью к спасателям.

Поиски тела продолжаются до сих пор.