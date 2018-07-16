Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:22, 16 Июля 2018

В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

По теме

ВИДЕО: Автомобиль перевернулся после ДТП в Петрозаводске
15.07.18 09:29
Две бани сгорели в Карелии за минувшие сутки
15.07.18 09:22
В Сортавальском районе сгорел автомобиль
14.07.18 13:10
Все новости
Загрузка...

В карельской столице спасатели ищут тело одного из местных жителей, утонувшего в карьере на Ключевой.

Как рассказали в республиканской поисково-спасательной службе, в воскресенье трое молодых людей купались в водоеме карьера на Ключевой. Один из них, 23-летний мужчина, не смог выплыть.

В 16.00 друзья обратились за помощью к спасателям.

Поиски тела продолжаются до сих пор.

По теме

ВИДЕО: Автомобиль перевернулся после ДТП в Петрозаводске
15.07.18 09:29
Две бани сгорели в Карелии за минувшие сутки
15.07.18 09:22
В Сортавальском районе сгорел автомобиль
14.07.18 13:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-07-16 12:47:29
Утонуть можно если только нетрезвый был,глубина карьера 30 метров,водоворотов и ключей нет,но на глубине очень холодная вода и бывают сводит ноги .
zanoza
2018-07-16 12:07:58
Бухали наверное и не заметили пропажи друга. С такими друзьями и врагов не надо.
кир
2018-07-16 11:36:30
Друзья хреновы всегда живыми остаются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
12.07.2018, 16:20
Стали известны имена депутатов Карелии, поддержавших повышение пенсионного возраста
10.07.2018, 19:40
Ковальчук впервые заговорила о смерти Жанны Фриске

Аналитика

12.07.2018 11:14
Капитал
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 2
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 9
09.07.2018 13:36
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 9
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
Сегодня 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»