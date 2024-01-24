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В Петрозаводске в ночь на четверг планируются снегоуборочные работы на одной из улиц

Новости. Общество
21:30, 24 Января 2024
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / VK

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Автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

В ночь со среды на четверг в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на четной стороне улицы Ровио, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.

«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками», — написали в группе.

В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.

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