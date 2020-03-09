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В Петрозаводске в очереди в детсады стоят более семи тысяч детей

Новости. Общество
14:16, 09 Марта 2020
фото: © pixabay
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Столица Карелии остро нуждается в строительстве новых детсадов.

Для решения проблемы необходимо построить несколько зданий дошкольных учреждений.

Сейчас в Петрозаводске ведется строительство трех зданий детских садов: два новых учреждения по 150 мест каждое появятся на Кукковке, еще одно здание на 280 мест появится на Ключевой. Здание на улице Попова будет открыто этой весной. Сейчас его оборудуют всем необходимым и в скором времени новый детский сад примет 300 ребят. В планах строительство еще двух зданий на Кукковке и Ключевой.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-03-09 20:08:19
Прикрылись огромной очередью. Осталось только патриотизм и любовь к животным притянуть. Может быть эффективнее запустить в работу садик на древлянке - 8 (-300мест). Выкупить наконец, доработать под новые требования. Если бы не тупые игры, то садик под старые нормы подошёл. Может вместо автомоек и торговых павильонов на онежской флотилии что-то строить?
бюджет
2020-03-09 17:42:14
Уже говорил: организуйтесь. От вашего стояния..........????
тетка
2020-03-09 15:08:36
Так стройте, но не самовольничайте, советуйтесь с народом о месте расположения.
Гость
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