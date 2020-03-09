В Петрозаводске в очереди в детсады стоят более семи тысяч детей

Столица Карелии остро нуждается в строительстве новых детсадов.

Для решения проблемы необходимо построить несколько зданий дошкольных учреждений.

Сейчас в Петрозаводске ведется строительство трех зданий детских садов: два новых учреждения по 150 мест каждое появятся на Кукковке, еще одно здание на 280 мест появится на Ключевой. Здание на улице Попова будет открыто этой весной. Сейчас его оборудуют всем необходимым и в скором времени новый детский сад примет 300 ребят. В планах строительство еще двух зданий на Кукковке и Ключевой.

Подробнее читайте далее.