В Петрозаводске в последний день лета потеплеет

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В пятницу, 31 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +24 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью местами, а днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +10, +15, местами до +4 градусов по Цельсию. Днем +16, +21, на юге местами до +24.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура ночью +12, +14, а днем +19, +21 градус.
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