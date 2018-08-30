В Петрозаводске в последний день лета потеплеет

В пятницу, 31 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +24 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью местами, а днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточных направлений слабый.

Температура воздуха ночью +10, +15, местами до +4 градусов по Цельсию. Днем +16, +21, на юге местами до +24.

В Петрозаводске днем небольшой дождь.

Температура ночью +12, +14, а днем +19, +21 градус.