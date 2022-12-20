В Петрозаводске в сквере и набережной, названных в честь первого императора, появилось освещение

Новые фонари поставили на Петровской набережной и в Петровском сквере столицы Карелии.

«Петрозаводские энергетические системы» продолжают модернизацию сетей наружного освещения в карельской столице. До конца года должны завершить работы на 40 с лишним объектах в разных районах города.



Новые фонари зажгли на Петровской набережной. Линию освещения смонтировали на участке между Каменной и Городской площадями.



В общей сложности там установили 66 торшерных опор и проложили около двух километров кабеля. Новое освещение загорелось и в Петровском сквере – вдоль восьми декоративных дорожек, ведущих к памятнику в честь основателя города.



Напомним, всего до конца года в разных районах Петрозаводска должны установить более тысячи опор, 1 750 светильников и протянуть около 40 километров кабеля.