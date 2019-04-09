В Петрозаводске в среду ожидается дождь и утренний туман

В Карелии и столице 10 апреля ожидаются осадки, туман, на севере – гололедица, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами мокрый снег и дождя, утром туман. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый

Температура ночью 0,-2; днем +3, +5.

В районах Карелии также облачная погода. В большинстве районов снег, мокрый снег, на юге с дождем. Утром на юге местами туман. Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в северных и центральных районах местами порывы до сильного. На юге слабый, переменных направлений.

Температура ночью +1, -4, по северным районам местами до -10; днем -1,+4, по южным районам местами до +8.