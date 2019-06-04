В Петрозаводске в среду потеплеет до +25

О погоде на 5 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в среду будет переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, днем – гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем – западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15 градусов, днем потеплеет до +23, +25.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь. Возможна гроза.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +15, на севере похолодает до +6, +11 градусов. Днем будет +21, +26, на севере – +15, +20 градусов.