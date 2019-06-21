В Петрозаводске в субботу будет +26, возможны дожди

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О погоде на 22 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность.
Возможен кратковременный дождь.
Ветер юго-западный, западный умеренный, днем – порывистый.
Температура воздуха ночью составит +17, +19 градусов, днем потеплеет до +24, +26.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +14, +19 градусов, на севере местами похолодает до +8. Днем потеплеет до + 21, +26 градусов, у водоемов будет +17, +20.
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