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Новости. Погода
17:00, 21 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске в субботу будет +26, возможны дожди

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О погоде на 22 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу будет переменная облачность.
Возможен кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью составит +17, +19 градусов, днем потеплеет до +24, +26.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +14, +19 градусов, на севере местами похолодает до +8. Днем потеплеет до + 21, +26 градусов, у водоемов будет +17, +20.

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