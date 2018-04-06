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Новости. Погода
17:00, 06 Апреля 2018

В Петрозаводске в субботу ожидается снег и сильный ветер

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В Петрозаводске и Карелии 7 апреля ожидаются сильные осадки и ветер, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в субботу ожидается облачная погода. Ночью и утром дождь. Днем снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, западный; днем северо-западный, западный умеренный, с порывами до сильного              

Температура ночью 0, +2; днем +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов дожди и мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-восточный; днем южный, юго-западный умеренный местами порывистый

Температура днем +4, -1; ночью +3, +8.

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