В Петрозаводске в воскресенье ожидается небольшой снег

В Карелии и Петрозаводске 2 декабря ожидаются небольшие осадки и минусовая температура, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура ночью -6, -8; днем -4, -6.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, днем местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура ночью -3,-8, местами до -13; днем -3, -8.