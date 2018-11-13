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Новости. Экономика
15:13, 13 Ноября 2018
фото: pixabay.com / IGORN / CC0 Creative Commons

В Петрозаводске вдвое замедлится темп роста зарплат

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Администрация столицы Карелии прогнозирует рост зарплат в 2019 году примерно на 4%, что в 2 раза меньше показателей 2018 года.

Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Петрозаводска в 2018 году составила 26,6 тысяч рублей, что на 8,8% больше по сравнению с 2017 годом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2018-11-13 15:34:22
25 человек получают в месяц по 14 тыс.руб. Один губернатор получает в месяц 350 тыс.руб. Итого получаем среднюю зарплату (25 чел *14 тыр + 350 тыр) / 26 чел = 26,9 тыс.руб. И это еще без учета зарплаты председателя собрания. К чурой арифметике не подкопаешься.
MIRKO-KAREL
2018-11-13 15:29:38
А он что ускорялся? Он вообще начинался или я что-то пропустил?
Кирюха непутёвый
2018-11-13 15:19:24
Слабаки !!! :) Берите пример с губера . Везде кризис , разруха и бедность , а себе и своей компашке нашёл же деньги в бюджете , вот это организатор , не то что вы :)
zanoza
2018-11-13 15:38:03
Кирюха непутёвый, так республиканский бюджет профицитный! Денег оказывается в регионе более чем достаточно! Так почему бы себе не повысить зарплату? А экономика у нас рыночная,так пусть рынок её и развивает! :)
Кирюха непутёвый
2018-11-13 15:46:48
zanoza, Работать надо лучше , вон как на Ленинградской "поработали" чиновники и там нашли же " неприбитые "деньги ......и утащили :) :)
zanoza
2018-11-13 15:17:31
На увеличение зарплат на 4 % в 2019 году могут рассчитывать только бюджетники. В частном бизнесе,за редким случаем, платят официально МРОТ. Вот и вся статистика!
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