В Петрозаводске вдвое замедлится темп роста зарплат

Администрация столицы Карелии прогнозирует рост зарплат в 2019 году примерно на 4%, что в 2 раза меньше показателей 2018 года.

Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций Петрозаводска в 2018 году составила 26,6 тысяч рублей, что на 8,8% больше по сравнению с 2017 годом.

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