Ветеринары осмотрели крокодилов и обезьян, приехавших в Петрозаводск

По теме
Загрузка...
Всего проверено более 20 цирковых животных.
В столицу Карелии приехал цирк-шапито, в котором на арену выходят различные животные. Для подтверждения эпизоотического благополучия специалисты ГБУ РК «Республиканская СББЖ» посетили площадку, где содержатся животные, сообщили в Минсельхозе республики.
Ветеринарный фельдшер Татьяна Ледовских произвела клинический осмотр более 20 голов цирковых животных: крокодилов, попугаев, обезьян, хорьков. Все животные оказались здоровы, в хорошем состоянии, имеют ветеринарные паспорта с отметками о вакцинациях и исследованиях.
По теме
Выбор читателей
14.05.2018, 16:27
13.05.2018, 10:00
12.05.2018, 09:06
15.05.2018, 10:37
10.05.2018, 12:06
Аналитика
Сегодня 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
10.05.2018 15:55
Чтиво
14.05.2018 15:08
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
16.05.2018 10:03
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии