Ветеринары осмотрели крокодилов и обезьян, приехавших в Петрозаводск

Всего проверено более 20 цирковых животных.

В столицу Карелии приехал цирк-шапито, в котором на арену выходят различные животные. Для подтверждения эпизоотического благополучия специалисты ГБУ РК «Республиканская СББЖ» посетили площадку, где содержатся животные, сообщили в Минсельхозе республики.

Ветеринарный фельдшер Татьяна Ледовских произвела клинический осмотр более 20 голов цирковых животных: крокодилов, попугаев, обезьян, хорьков. Все животные оказались здоровы, в хорошем состоянии, имеют ветеринарные паспорта с отметками о вакцинациях и исследованиях.