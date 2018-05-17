Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:37, 17 Мая 2018

Ветеринары осмотрели крокодилов и обезьян, приехавших в Петрозаводск

По теме

"Ростех" намерен взыскать 4,3 млрд рублей с подрядчиков перинатальных центров
17.05.18 13:23
Детская школа искусств имени Балакирева получит отдельное помещение в Петрозаводске
17.05.18 13:18
Гражданин одной из стран СНГ пошел на мезальянс, чтобы жить в Карелии
17.05.18 13:09
Все новости
Загрузка...

Всего проверено более 20 цирковых животных.

В столицу Карелии приехал цирк-шапито, в котором на арену выходят различные животные. Для подтверждения эпизоотического благополучия специалисты ГБУ РК «Республиканская СББЖ» посетили площадку, где содержатся животные, сообщили в Минсельхозе республики. 

Ветеринарный фельдшер Татьяна Ледовских произвела клинический осмотр более 20 голов цирковых животных: крокодилов, попугаев, обезьян, хорьков. Все животные оказались здоровы, в хорошем состоянии, имеют ветеринарные паспорта с отметками о вакцинациях и исследованиях.

По теме

"Ростех" намерен взыскать 4,3 млрд рублей с подрядчиков перинатальных центров
17.05.18 13:23
Детская школа искусств имени Балакирева получит отдельное помещение в Петрозаводске
17.05.18 13:18
Гражданин одной из стран СНГ пошел на мезальянс, чтобы жить в Карелии
17.05.18 13:09
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

Сегодня 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 10
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»