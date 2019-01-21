В Петрозаводске вложат 825 млн рублей в расширение завода железобетонных изделий

Инвестиционный проект планирует реализовать ООО "Стройиндустрия КСМ" в столице Карелии на ул. Заводская.

Как указано на Инвестиционном портале Карелии, строительство второй очереди завода позволит выпускать фасады на цветных бетонах, фасады с отделкой штучными материалами, что создаст новый архитектурный облик зданий наравне с зарубежными аналогами.

Проектная мощность 16,1 тыс. куб. метров в год при односменном режиме работы и 22 тыс. куб. метров в год при двусменном.

На производстве планируют создать 70 рабочих мест.

Стоимость инвестиционного проекта 825 млн рублей, из них ООО "Стройиндустрия КСМ" готово вложить 125 млн рублей, а 700 млн рублей привлечь за счет Фонда развития промышленности РФ за счет займов.

Пусконаладочные работы запланированы на 4 квартал 2019 года.