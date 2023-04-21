В Петрозаводске вновь ищут директора одной из городских школ

Документы от соискателей на место директора школы ожидаются до 4 августа.

В администрации Петрозаводска сообщили об объявлении конкурса на замещение должности директора школы № 11, расположенной на Перевалке.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 4 августа включительно в рабочие дни. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в городской мэрии по адресу: проспект Ленина, 2, кабинет 426.

Подробную информацию о требованиях и необходимых документах можно найти на сайте администрации. Телефон для справок: 71-34-31.

Напомним, ранее конкурс на должность директора средней школы № 11 признали несостоявшимся.