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Новости. Общество
14:17, 24 Ноября 2018
фото: Pixabay.com

В Петрозаводске вновь откроет свои двери Школа для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

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Жителей Карелии, страдающих ВЗК, и их родственников приглашают на занятия, которые проведут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вторая Школа пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника пройдет 30 ноября в рамках республиканской научно-практической конференции "Избранные вопросы гастроэнтерологии: фокус на воспалительные заболевания кишечника". В мероприятиях будут участвовать ученые, врачи, специалисты из Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского, Центра ВЗК Санкт-Петербурга и ПетрГУ.

Слушателям школы расскажут о современных подходах к диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника, планированию семьи и тактике ведения беременных с ВЗК, а также об оказании медицинской помощи пациентам с данным заболеванием и порядке обеспечения таких больных лекарственными препаратами в Карелии.

Пришедших на занятия ждут презентация деятельности Межрегиональной общественной организации поддержки пациентов с ВЗК "Доверие" и обсуждение волнующих пациентов вопросов с врачами-специалистами.

Школа пациентов с ВЗК будет работать 30 ноября с 15.00 до 18.00 в конференц-зале отеля "Питер Инн" (площадь Гагарина, 1).

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