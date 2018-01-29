17:00, 29 Января 2018
В Петрозаводске во вторник ожидается понижение температуры до минус 8 градусов
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В Карелии и Петрозаводске 30 января похолодает, днем ожидается небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске завтра ожидается облачная погода, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура ночью и днем -6, -8 градусов.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный, юго- восточный, днем северо-восточный, восточный умеренный
Температура ночью -5, -10, по северным районам местами до -15; днем -4, -9.
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