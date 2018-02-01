В Петрозаводске водитель 45-го года рождения устроил ДТП, где пострадал ребенок

При столкновении двух автомобилей в Петрозаводске пострадала 11-летняя девочка и 73-летний мужчина, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сегодня утром, 1 февраля в 8.10, на перекрестке ул.Мурманская - ул.Бесовецкая произошло столкновение автомобилей Renault Duster и "Ока".

Водитель автомобиля "Ока" на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Renault, приближающемуся по главной дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован водитель автомобиля "Ока", 1945 года рождения, назначено амбулаторное лечение.

Пассажир автомобиля Renault Duster, 11 -летняя девочка, получила травмы с оказанием разовой медицинской помощи.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей быть особенно внимательными при проезде нерегулируемых перекрестков и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.