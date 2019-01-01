12:30, 01 Января 2019
В Петрозаводске водитель без прав устроил в новогоднюю ночь ДТП с пострадавшими
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На набережной Варкауса 17-летний водитель перевернулся на автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.
В новогоднюю ночь в 00.55 в Петрозаводске на наб. Варкауса, дом 2, водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате происшествия травмирован 17-летний водитель ВАЗ, житель Петрозаводска.
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