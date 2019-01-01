В Петрозаводске водитель без прав устроил в новогоднюю ночь ДТП с пострадавшими

На набережной Варкауса 17-летний водитель перевернулся на автомобиле, сообщили в ГИБДД Карелии.

В новогоднюю ночь в 00.55 в Петрозаводске на наб. Варкауса, дом 2, водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате происшествия травмирован 17-летний водитель ВАЗ, житель Петрозаводска.