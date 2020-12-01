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В Петрозаводске водитель, гулявший в кафе до утра, пытался скрыться от полиции и врезался в бордюр (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:35, 02 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Жильцы одного из домов на проспекте Александра Невского пытались найти управу на посетителей кафе, расположенного в многоэтажке.

Как сообщили жильцы дома №47 по Невского, сегодня, 2 декабря, в 07:50 они вызвали полицию. Поводом стала пьяная компания, которая всю ночь пела караоке в кафе, находящемся в этом же доме на первом этаже. Люди негодовали, что несмотря на существующий запрет работать заведениям после 23:00 из-за эпидситуации, кинокафе принимало посетителей. При этом режим его работы указан как с 12:00 до 22:00.

"После приезда полиции пьяный гость сел при них за руль в автомобиль "ВАЗ-2104" и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар. После был он задержан полицией, вызвали экипаж ДПС и скорую", – сообщили читатели "Столицы на Онего".

В Госавтоинспекции Петрозаводска информация уточняется. Но судя по видео, инцидент произошел в 8:29. Гость кафе не смог далеко уехать. Экипаж ДПС приехал в 8:48, после чего на стоянке у дома №47 продолжилось разбирательство.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-02 12:36:21
Почему рекламный агент фукс не истерит ?
zanoza
2020-12-02 12:14:10
Никакие запреты не работают, бабло снимает все запреты и ограничения.
Комментатор
2020-12-02 11:58:08
Если в новости описано всё так, как и было, то это показатель беспомощности нашей полиции перед пьяными. А если учесть, что они позволили ему ещё сесть за руль, по сути взять в свои руки оружие, то вообще как-то всё печально. Хорошо что хоть нарушитель никуда не уехал и не раскурочил чужие машины и никого не задавил. А ведь вроде с 1 декабря вытрезвители должны работать.
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