В Петрозаводске водитель, гулявший в кафе до утра, пытался скрыться от полиции и врезался в бордюр (ВИДЕО)

Жильцы одного из домов на проспекте Александра Невского пытались найти управу на посетителей кафе, расположенного в многоэтажке.

Как сообщили жильцы дома №47 по Невского, сегодня, 2 декабря, в 07:50 они вызвали полицию. Поводом стала пьяная компания, которая всю ночь пела караоке в кафе, находящемся в этом же доме на первом этаже. Люди негодовали, что несмотря на существующий запрет работать заведениям после 23:00 из-за эпидситуации, кинокафе принимало посетителей. При этом режим его работы указан как с 12:00 до 22:00.

"После приезда полиции пьяный гость сел при них за руль в автомобиль "ВАЗ-2104" и попытался скрыться, врезался в бордюр и выскочил на тротуар. После был он задержан полицией, вызвали экипаж ДПС и скорую", – сообщили читатели "Столицы на Онего".

В Госавтоинспекции Петрозаводска информация уточняется. Но судя по видео, инцидент произошел в 8:29. Гость кафе не смог далеко уехать. Экипаж ДПС приехал в 8:48, после чего на стоянке у дома №47 продолжилось разбирательство.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".