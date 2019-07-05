В Петрозаводске водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика

ДТП произошло 4 июля во дворе дома на улице Володарского, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.55 в районе дома №55 по ул. Володарского 27-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок, двигаясь навстречу транспортному средству по левой обочине, в непосредственной близости от автомобиля начал пересекать проезжую часть.

В результате ДТП мальчик получил травмы, ему оказана медицинская помощь.