В Петрозаводске водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика

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ДТП произошло 4 июля во дворе дома на улице Володарского, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 15.55 в районе дома №55 по ул. Володарского 27-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Ребенок, двигаясь навстречу транспортному средству по левой обочине, в непосредственной близости от автомобиля начал пересекать проезжую часть.
В результате ДТП мальчик получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
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