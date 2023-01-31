В Петрозаводске водитель отправил свою иномарку в столб у гостиницы «Северная» (ВИДЕО)

Дорожная авария произошла в центре Петрозаводска рядом с пешеходным переходом.
В понедельник, 7 февраля, в 10.41 водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в столб у гостиницы «Северная» в карельской столице.
Видео ДТП опубликовано в паблике «Авто Карелия | Петрозаводск | Новости».
Отметим, совсем рядом с местом ДТП находится пешеходный переход. Как «Столице на Онего» рассказали в Госавтоинспекции города, никто не пострадал.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 00.10 на железнодорожном переезде Вытегорского шоссе легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение.
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