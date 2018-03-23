ВИДЕО: В Петрозаводске водитель потерял сознание и устроил групповое ДТП с пострадавшими

ДТП, в котором пострадали трое взрослых и 10 летний ребенок, произошло на Кукковке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник, 20 марта, в 21.00 на пересечении ул. Лыжная - ул. Ровио, водитель автомобиля Ford Focus во время движения потерял сознание и совершил наезд на стовшую перед регулируемым перекрестком автомашину Skoda Octavia, которую от удара продвинуло на стоявший автомобиль Mitsubishi Lancer.

В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний и 71-летний пассажиры автомобиля Ford Focus получили телесные повреждения, 69-летнему водителю и 10-летнему пассажиру оказана разовая помощь на месте ДТП.

Ранее 19 марта в 15.15 на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе произошел наезд автомобиля "ВАЗ-2107" на автомобиль Chevrolet Niva. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру "семерки", 8 - месячному ребенку, оказана разовая медицинская помощь.

По фактам ДТП проводятся проверки.

По информации ГИБДД Петрозаводска, с начала года в городе зарегистрировано 8 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 ребенка получили травмы, было назначено лечение; разовая медицинская помощь на месте ДТП оказана 7 несовершеннолетним пассажирам.