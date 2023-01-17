В Петрозаводске водитель, пролетевший на красный свет, сбил пенсионерку (ВИДЕО)

Жесткая авария, в которой пострадал пешеход, произошла на Древлянке.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об аварии, произошедшей сегодня, 13 февраля, на Древлянке.
Звонок в дежурную группу поступил в 9.32. По предварительным данным, 37-летний Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий свет светофора и сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу. Инцидент произошел в районе дома № 38 по Лососинскому шоссе.
В результате аварии женщина получила травмы.
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