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В Петрозаводске водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

Новости. Происшествия
09:14, 11 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Мужчина получил травмы в ДТП на пешеходном переходе в центре столицы Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 10 июня, в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, произошел наезд на пешехода - 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личность водителя.

Ранее парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске.

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