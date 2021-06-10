В Петрозаводске водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

Мужчина получил травмы в ДТП на пешеходном переходе в центре столицы Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 10 июня, в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, произошел наезд на пешехода - 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личность водителя.

Ранее парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске.