В Петрозаводске водитель сбил пешехода-нарушителя и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувшую среду, 8 сентября, в 19:37 на улице Кирова, в районе пересечения с проспектом Ленина, произошла авария с участием пешехода и легкового автомобиля.

Судя по видео, девушка шла по «зебре» на красный и поскользнулась. Она попала под колеса автомобиля, который двигался по улице Кирова в сторону Еремеева. От удара пешеход отлетела на несколько метров и упала на проезжую часть. Девушка смогла подняться и дойти до тротуара. Водитель, сбивший пешехода, сначала остановился, но затем уехал с места ДТП.

Момент ДТП попал в объектив камер видеофиксации водителей и компании «Ситилинк».

Ранее в поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП.