В Петрозаводске водителей ждет проверка на трезвость

Во вторник автоинспекторы выйдут в рейды на дороги столицы Карелии.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает водителей об очередной акции «Контроль трезвости». Рейды пройдут во вторник, 28 июля.

В ГИБДД напомнили, за 5 месяцев этого года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 406 водителя в состоянии опьянения. При этом 54 нарушитель сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети.