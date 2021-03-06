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В Петрозаводске водители таранят друг друга на Чапаевском кольце (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:50, 07 Марта 2021
фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео
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Камеры наблюдения фиксируют аварии, которые происходят на Чапаевском кольце в карельской столице.

Шестого марта на въезде на участок Чапаевского кольца сталкиваются два легковых автомобиля: один из водителей таранит стоящий впереди транспорт. Столкновение происходит в момент, когда находящийся впереди автомобиль пропускал поток машин для последующего выезда на кольцо.

Седьмого марта происходит аналогичное ДТП, но уже с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Маршрутка врезается в машину, которая находится впереди и пропускает транспортный поток, чтобы въехать на кольцо.

Оба дорожных происшествия сняты камерами наблюдения компании "Ситилинк". Ролики размещены в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

Ранее сообщалось, как "ВАЗ" спровоцировал аварию напротив перинатального центра в Петрозаводске.

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