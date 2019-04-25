В Петрозаводске вор оставил паспорт на месте преступления

Молодой человек украл 9 бутылок лимонада, чтоб утолить жажду после дискотеки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился предприниматель. Он рассказал, что ночью кто-то взломал его холодильную установку, находящуюся на Первомайском пр. рядом с торговым павильоном, и похитил лимонад на сумму более 1 тысячи рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили рюкзак, в котором находились бутылки с газировкой, а также паспорт.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение владельца документа, 19-летнего ранее не судимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и рассказал, но ночью возвращался с дискотеки, и ему очень захотелось пить.

Подозреваемый взломал дверь холодильника и похитил 9 бутылок лимонада. Когда молодой человек убирал бутылки в рюкзак, то заметил прохожих, испугался и убежал, забыв свои вещи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.