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В Петрозаводске вор отбил супругу у товарища и затем отправился на дело

Новости. Криминал
11:31, 26 Января 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Прибывший из Московской области мужчина поселился в квартире своего петрозаводского товарища и его жены, после чего "обчистил" офис по соседству от своего нового дома.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о хищении имущества из организации на проспекте Ленина. Как сообщили сотрудникам МВД, кто-то разбил окно и вынес монитор. Ущерб составил 11 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили 56-летнего подозреваемого. Мужчина был неоднократно судим за кражи. Он сознался в содеянном и рассказал полицейским, как совершил преступление.

Как выяснилось, в последнее время он работал на стройке в Московской области. На праздники мужчина приехал в Петрозаводск, в гости к товарищу. Вскоре, когда того выгнала из дома жена, занял его место и остался в городе.

Мужчина обратил внимание, что рядом с новым жильем расположен офис. В непосредственной близости к окну располагался монитор, который и привлек внимание подозреваемого. Однажды, вынося мусор, мужчина подобрал у баков металлическую арматуру. Ею он разбил окно офиса и проник внутрь. Похитив монитор, сбыл его за 4 500 рублей. Вырученное мужчина потратил на алкоголь.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Карелии получил пять лет колонии за кражу бутылки водки.

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