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Новости. Криминал
18:20, 03 Апреля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В Петрозаводске вор украл эхолот в магазине, воспользовавшись занятостью продавца

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Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу из охотничьего магазина, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился представитель одного из охотничьих магазинов. Он сообщил, что днём из торговой точки был похищен эхолот стоимостью более 27 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 37-летнего ранее судимого петрозаводчанина. В настоящее время он является фигурантом в нескольких аналогичных уголовных делах.

По версии следствия, мужчина пришёл в магазин, рыболовным черпаком поддел и открыл стеклянную витрину, после чего похитил эхолот. Продавец в это время была занят разговором с другим покупателем и лишь в конце смены обнаружил исчезновение товара. Впоследствии подозреваемый продал устройство за 2 тысячи рублей, а вырученные средства потратил на спиртное и закуски.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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