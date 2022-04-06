В Петрозаводске вороны напали на необычного голубя с перевязанными крыльями

Жители Древлянки отбили у ворон голубя с красной изолентой на обоих крыльях.
В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» выложили фото необычной птицы. Голубя нашли в микрорайоне Древлянка.
«На территории детского сада на Древлянке найден необычный голубь с красной изолентой на обоих крыльях, был отбит от ворон, сильно исклеван», — пишут авторы фото.
Авторы поста просят помочь спасти птицу или найти ее хозяина.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске голодные утки бросаются на людей, решивших их покормить.
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