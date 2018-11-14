В Петрозаводске восстанавливают освещение в двух парках

Работы будут проведены в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" в Бородинском сквере на Зареке и в парке "Петровский родник" на Ключевой.

Специалисты муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы" обследовали сети наружного освещения в двух городских парках, сообщили в администрации города.

В Бородинском сквере специалисты МУП ПЭС заменили все 36 ламп и восстановили освещение стадиона. На следующей неделе будут установлены новые плафоны взамен разбитых.

В парке "Петровский родник" после обследования специалистов МУП ПЭС подрядчик устранил неисправности. Освещение здесь появится после подписания необходимых документов по передаче сетей на баланс города.

"В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" мы выполняем работы по обращениям жителей, пояснила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. - Парк "Петровский родник" был открыт совсем недавно, в сентябре этого года, но уже стал популярен у жителей Ключевой. Сейчас там устранены все неисправности, и мы можем принять сети наружного освещения парка в хозяйственное ведение города. В Бородинском сквере были разбиты дорогостоящие декоративные светильники, также люди жаловались на недостаточную освещенность. Старые лампы мерцали, горели разными цветами и с разной яркостью. Силами нашего муниципального предприятия были проведены ремонтные работы, повышена мощность светильников. Сейчас будут куплены новые плафоны, и мы сможем восстановить освещение в сквере полностью».