В Петрозаводске возбуждено уголовное дело против замахнувшегося на полицейского мужчины

Пьяный мужчина замахнулся на полицейского деталью стола, в итоге против него возбудили уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в отделе полиции. Там в ходе разговора с сотрудником полиции он взял в руку деревянную доску (составную часть от письменного стола) и замахнулся ею на полицейского, тем самым угрожая применить в отношении него насилие.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в Следкоме.

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