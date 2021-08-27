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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело против замахнувшегося на полицейского мужчины

Новости. Криминал
14:14, 28 Августа 2021
фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

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Пьяный мужчина замахнулся на полицейского деталью стола, в итоге против него возбудили уголовное дело.

Петрозаводские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился в отделе полиции. Там в ходе разговора с сотрудником полиции он взял в руку деревянную доску (составную часть от письменного стола) и замахнулся ею на полицейского, тем самым угрожая применить в отношении него насилие.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина подрался с полицейскими в пункте скорой помощи.

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Комментарии

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Саныч
2021-08-28 15:27:23
Хорошо, не стаканчиком кинул.
Старик переживающий
2021-08-28 15:12:31
Недавно читал в наших СМИ, как полицейские отмахивались от женшины,которую муж избивал и угрожал убийством, она много раз обращалась к " правохранителям" и что?!? Да ничего!
Кажется про Кондопогу статья была...
А вот ежели пластмассовым стаканчиком запустить в полицейского, как было один раз,об этом писАли в центральных СМИ,то можно срок схлопотать и штраф обалденный!?!
Итак к нашей полиции у народа доверия нет, а когда люди видят их "работу", да ещё многие фильмы крутят,где на одного честного стража порядка, 50 не честных ,то вообще скоро отвращение будет к этой профессии у народа,который они должны защищать!!! А не сажать бездумно и штрафовать! Ведь деньги на них тратятся народные!
Проводили опрос по Центральному телевидению, он показал что только 3 процента из 100 считают ,что полиция работает для людей, остальные: что для себя....
nae
2021-08-28 14:49:24
Уж сколько иронизировали по поводу хайли лайкли и британской манере бездоказательно обвинять, как тут вот же, далеко ходить не надо. Не ударил и вообще непонятно, что произошло, но до 5 лет за намерение, которое так и не было осуществлено. Так можно каждого под статью подвести. Даже повода не надо. Достаточно - плохо думал о роли правящей партии и ее лидера. И доказывать ничего не надо, ведь хайли лайкли.
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