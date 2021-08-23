В Карелии пьяный мужчина подрался с полицейскими в пункте скорой помощи

Суд Прионежского района приговорил к лишению свободы местного жителя, применившего насилие в отношении двух полицейских, сообщили на сайте судебной инстанции.

В августе 2021 года в Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя района, применившего насилие в отношении двух сотрудников полиции во время исполнения ими своих должностных обязанностей.

Суд установил, что в мае 2021 года житель одного из поселков Прионежского района появился в общественном месте в пьяном виде, а затем попытался сбежать от сотрудников полиции, которые в итоге применили к нему физическую силу при задержании.

После этого нарушитель был доставлен в пункт скорой медицинской помощи для осмотра. Но там, не смирившись с пленением, мужчина ударил одного полицейского в плечо, а другого — по лицу.

Суд назначил жителю Прионежского района наказание в виде лишения свободы.