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Новости. Общество
11:32, 21 Сентября 2019
фото: фотобанк pixabay

"В Петрозаводске врачи отказываются иметь дело с откровенным хамством пациентов"

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Депутат Петросовета Александр Анишин рассказал о случаях хамства пациентов и призвал горожан уважать врачей.

По словам Александра Анишина, к нему, как к председателю профильной комиссии Петросовета по здравоохранению, увеличилось количество жалоб.

В частности, посетители медучреждений карельской столицы жалуются на низкое качество оказываемых услуг - проблемы с записью на прием к специалистам и очереди. Вместе с тем, врачи-специалисты в обращении к депутату обращают внимание на резкое снижение уровня культуры общения петрозаводчан и неуважительное, а порой агрессивное отношение пациентов к медицинскому персоналу.

"Безусловно, у многих вызывает недовольство и возмущение необходимость стоять в очередях у кабинета врача, получать «номерки» и иметь возможность записаться на прием к доктору не «на завтра», а только через полторы недели. Однако всем нам не стоит забывать, что деятельность любого врача, любого государственного учреждения четко регламентирована нормативными документами. Так, многие граждане, к примеру, даже не догадываются, что по нормативам сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи составляют 14 календарных дней со дня назначения исследования, сроки ожидания оказания специализированной медпомощи не должны превышать 30 дней со дня выдачи направления на госпитализацию"», - цитирует депутата официальный сайт Петросовета. -  Повторюсь, мне понятно желание больного моментально оказаться на приёме, но это не всегда возможно, тем более в период эпидемий".

По мнению Александра Анишина, в любой ситуации и пациентам, и врачам нужно не забывать о правилах культурного общения.

"Так, например, недавно мне стало известно о вопиющей, на мой взгляд, ситуации, которая, к сожалению, все чаще становится нормой. К доктору обратился пациент со сложным заболеванием, время его осмотра затянулось, поэтому прием следующего больного задержался на 10 минут. В результате женщина, сопровождающая другого пациента, устроила настоящий скандал. Она, видимо, забыла, что время в номерке носит все-таки рекомендательный характер и при необходимости может смещаться. Не выбирая выражения, сопровождающая грубо оскорбила врачей и медсестер, пообещав принять "особые меры" в отношении медперсонала, - рассказывает Александр Анишин. - Зачастую граждане, обратившиеся в государственное медучреждение, полагают, что имеют полное право и все основания унижать и обзывать врачей, считают, что медперсонал обязан с рабской покорностью оказывать им помощь, независимо от откровенно неуважительного и потребительского отношения к себе".

По мнению Анишина, такая позиция "в корне неправильна и пагубна, прежде всего, для будущего всей системы российской медицины, а, значит, и для благополучия самих этих граждан".

"Задумайтесь, ведь, в том числе и по этой причине многие регионы уже сталкиваются с серьезным кадровым голодом в медицине. Сегодня востребованные врачи, успешно работавшие когда-то в городских лечебных учреждениях, просто отказываются за свою не самую большую зарплату иметь дело с откровенным хамством пациентов и уходят в частную практику. В результате государственные организации здравоохранения остаются без талантливых хирургов, онкологов, кардиологов и других специалистов. Кто от этого страдает? Правильно, в первую очередь – сами посетители поликлиник и больниц. Убежден, что хамство пациентов медучреждений совсем скоро может привести к катастрофе в системе отечественного здравоохранения. Поэтому призываю всех горожан к взаимодействию и терпению, прошу уважать работу врачей и относиться с пониманием к возможным возникающим неудобствам. В конце концов, люди с проблемами здоровья - а таких среди нас большинство - нуждаются в квалифицированной помощи врача больше, чем доктор в невоспитанных пациентах".

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Комментарии

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drug
2019-09-21 13:20:36
Главное вовремя напомнить о себе, хотя мы и так помним все.
Но как обычно вышло как то "криво" и глупо.
Ты же из "Единой России", да еще и председатель профильной комиссии Петросовета по здравоохранению (правда у города и мед.учреждений то нет) ну и выясни пжл, чего все таки хотят "крикуны иностранцы" со скорой, поговори, может получится закрыть вопрос.
Бородатый
2019-09-21 12:34:02
"Клиент всегда гад!" (из банковского фольклора)
кир
2019-09-21 12:04:18
Никчемная болтовня в среде полудиких племён.
Гость
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