В Петрозаводске врачи продолжаются бороться за жизнь ребенка, избитого до полусмерти отцом

Шестимесячный ребенок, жестоко избитый отцом, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Ребенок по-прежнему тяжелый, находится на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Малыш находится в ИТАРе Детской республиканской больницы уже 2,5 месяца. Все это время врачи пытаются спасти ему жизнь.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.