В Петрозаводске врачи спасли жизнь туристке из Москвы с редчайшей патологией

Петрозаводские врачи сумели распознать редкую болезнь, которая встречается у одного пациента из миллиона.

Как пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, с редчайшей патологией, частота которой один на миллион в мире, встретились врачи в Петрозаводске. Так, этим летом на станцию скорой помощи поступил звонок с Водного вокзала: молодой женщине, гостье из Москвы, стало плохо, горлом пошла кровь. Скорая доставила женщину в Больницу скорой медицинской помощи, где ее уже ждали специалисты. В палате реанимации больной сделали переливание крови и плазмы, так как у нее была большая кровопотеря, стабилизировали состояние.

По словам министра, дальнейшее обследование показало, что у пациентки синдром Хьюза Стовина - врожденное аутоиммунное заболевание, характеризующееся сочетанием множественных аневризм легочной артерии и тромбоза глубоких вен. Обильное легочное кровотечение при этой патологии может привести к летальному исходу. Но благодаря профессионализму врачей-рентгенологов, сумевших по результатам СКТ распознать редкую болезнь, жизнь гостью из Москвы была спасена, отметил Михаил Охлопков.

В течение недели женщина наблюдалась торакальными хирургами в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, затем санавиацией была доставлена в одну из московских клиник, прооперирована. По словам министра, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.