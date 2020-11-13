890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО) 4
13.11.2020 15:15
В Карелии за сутки 358 человек заразились коронавирусом и одна пожилая женщина умерла 1
Сегодня 09:17
Суд признал незаконной организацию платной парковки у железнодорожного вокзала в Петрозаводске 10
13.11.2020 15:06
Умер народный артист Армен Джигарханян 9
Сегодня 09:33
Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса 3
13.11.2020 23:30
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым 1
13.11.2020 21:05

В Петрозаводске временно отключат телерадиовещание

Новости. Общество
11:38, 14 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Приостановка вызвана плановыми работами по техническому обслуживанию антенн, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, в период с 16 по 18 ноября в Петрозаводске вещание на объектах телерадиосети может быть приостановлено с 9.00 до 14.00. Работы будут проводиться в один из указанных дней в зависимости от погодных условий.

Жителям напоминают, что узнать о плановых отключениях трансляции можно на сайте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и в "Кабинете телезрителя".

Также для информирования о работе ближайших цифровых объектов разработано бесплатное приложение "Телегид" для смартфонов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-14 12:12:59
Кабель и тарелки теперь у многих. Телебашня не нужна. Нужна самобытным деньги на автономию клянчить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»