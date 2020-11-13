В Петрозаводске временно отключат телерадиовещание

Приостановка вызвана плановыми работами по техническому обслуживанию антенн, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, в период с 16 по 18 ноября в Петрозаводске вещание на объектах телерадиосети может быть приостановлено с 9.00 до 14.00. Работы будут проводиться в один из указанных дней в зависимости от погодных условий.

Жителям напоминают, что узнать о плановых отключениях трансляции можно на сайте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и в "Кабинете телезрителя".

Также для информирования о работе ближайших цифровых объектов разработано бесплатное приложение "Телегид" для смартфонов.