В Петрозаводске временно отключат телерадиовещание

Приостановка вызвана плановыми работами по техническому обслуживанию антенн, сообщили в администрации Петрозаводска.
Так, в период с 16 по 18 ноября в Петрозаводске вещание на объектах телерадиосети может быть приостановлено с 9.00 до 14.00. Работы будут проводиться в один из указанных дней в зависимости от погодных условий.
Жителям напоминают, что узнать о плановых отключениях трансляции можно на сайте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и в "Кабинете телезрителя".
Также для информирования о работе ближайших цифровых объектов разработано бесплатное приложение "Телегид" для смартфонов.
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