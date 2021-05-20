В Петрозаводске выбрали лучших специалистов рабочих профессий

В «РКС-Петрозаводск» завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства «Дока» по пяти направлениям.

За звание лучших профессионалов боролись слесари, сварщики, машинисты экскаваторов, водители автомобилей и электромонтеры.

Участники конкурса сдавали теорию, а потом применяли свои знания и на практике. Водители соревновались в точности и маневренности, у экскаваторщиков, пожалуй, было самое творческое задание: нужно было написать кисточкой, привязанной к ковшу, аббревиатуру «РКС», попасть с помощью ковша мячом в корзину, сбить предметы, привязанной к экскаватору бутылкой с водой.

Электромонтеры собирали схемы с электроприводом, и не только мужчинам оказалась эта задачка по зубам! Третье место в номинации «Лучший электромонтер» заняла Анастасия Юдина, работник АО «ПКС-Водоканал».

Слесари и сварщики показывали свое мастерство еще и в команде: соревновались бригадами.

Лучшими работниками «РКС-Петрозаводск» в этом году стали:

Лучший слесарь АО «ПКС-Водоканал» — Тароев Юрий

Лучший сварщик АО «ПКС-Водоканал» — Вершинин Денис

Лучший водитель автомобиля — Легенченко Александр

Лучший машинист экскаватора — Бугров Илья

Лучший электромонтер — Чернов Илья

Лучшим слесарем в АО «ПКС-Тепловые сети» стал Мошников Александр

Лучший сварщик — Степанов Сергей

Лучший водитель автомобиля в АО «ПКС-Тепловые сети» — Дмитряков Александр

Лучший машинист экскаватора — Рянняль Иван

Всего в конкурсе приняли участие 74 человека. Но впереди еще «Дока» лаборантов химического анализа!